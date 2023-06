Veröffentlicht am 10. Juni 2023 von wwa

MARENBACH – Bambiniprinzessin bei den Grönner Schützen wird Mona Liebegott

Sie waren die Ersten am Samstagvormittag, 10. Juni 2023 die bei den Grönner Schützen, dem Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach antraten, um die Prinzenwürde zu erlangen. Zum Bambinischießen, was dieses Jahr das erste Mal auf einen Elektronischen Vogel stattfand, traten an: Mia Porath, Nara Thiel, Oscar Waindok, Justus Melzer, Paulina Andretzky, Lias Reinhardt, Timucin Rumpf, Mona Liebegott. Die Preise errangen: Krone: Oscar Waindok mit dem 45 Schuss; Schwinge rechts: Mia Porath mit dem 103 Schuss und die Schwinge links: Justus Melzer mit dem 188 Schuss. Nachdem der Stolze Vogel um 13:00 Uhr aller Preisen beraubt war, traten um 13:15 Uhr zum Kampf um die Bambiniprinzenwürde Mia Porath, Nara Thiel, Oscar Waindok, Justus Melzer, Paulina Andretzky, Lias Reinhardt, Timucin Rumpf und Mona Liebegott an. Mit 24 Schuß war die Sache erledigt. Eine halbe Stunde dauerte der Beschuss als Mona Liebegott den Rumpf zu Fall brachte. Fotos: SV Im Grunde – Raumfotos: Diana Wachow