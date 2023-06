Veröffentlicht am 10. Juni 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Außenspiegel eines geparkten Autos in Birken-Honigsessen abgerissen

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles in Birken-Honigsessen. Dort riss an Fronleichnam, Donnerstag, 08. Juni 2023, um 08:40 Uhr in der Hauptstraße ein vorbeifahrender Motorroller den linken Außenspiegel eines geparkten weißen VW Passat ab und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei