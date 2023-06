Veröffentlicht am 10. Juni 2023 von wwa

MONTABAUR – Verkehrsunfallflucht auf der B 49

Am Mittwochvormittag, 07. Juni 2023 gegen 09:55 Uhr, kam es auf der B 49 in Fahrtrichtung Koblenz im Bereich der Einmündung der L 318 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW vom Zubringer auf die B 49 in Fahrtrichtung Koblenz auf, missachtete aber die Vorfahrt eines auf der B 49 fahrenden PKW. Die Fahrerin dieses PKW musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch fuhr der dahinter fahrende Fahrer eines Abschleppwagens auf den abbremsenden PKW auf. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich bei dem flüchtigen PKW um einen blauen PKW handeln, weitere Details sind nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles oder auch der Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur, Tel. 02602-92260, zu melden. Quelle: Polizei