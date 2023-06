Veröffentlicht am 9. Juni 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Einbruchsdiebstahl in die Filiale Dollar Hugo

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 07. Juni 2023 und Freitag, 09. Juni 2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Dollar-Hugo Filiale in der Marienberger Straße in Bad Marienberg. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür, die sich im rückwärtigen Gebäudebereich befindet, in die Filiale und entwendeten aus dem Mitarbeiterbüro einen Standtresor mit einer nicht unerheblichen Menge Bargeld. Quelle: Polizei