WISSEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagmittag, 09. Juni 2023, auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Wissen einen abgestellten VW Multivan an der Stoßstange hinten rechts. Der Unfall ereignete sich zwischen 13 und 13:45 Uhr. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei