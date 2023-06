Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz fördert landesweites Weiterbildungsprojekt für Ausbau digitaler Kompetenzen mit 839.500 Euro

Weiterbildungsminister Alexander Schweitzer hat dem Verband der Volkshochschulen (vvhs) einen Förderbescheid in Höhe von rund 839.500 Euro für das Projekt „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung“ überreicht. Im Rahmen des Projekts werden vielfältige Module gefördert, um Menschen beim Erwerb und Ausbau digitaler Kompetenzen zu unterstützen. „Die zunehmende Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt führt dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich neues Wissen zu digitalen Themen aneignen und neue Fähigkeiten erlernen müssen. Genau hier setzt das DigiNetz-Projekt an. Es trägt dazu bei, die digitalen Kompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern zu erweitern und unterstützt sie bei der Nutzung digitaler Techniken. Neben der Anwendung digitaler Tools geht es dabei auch um die kritische Reflektion und Bewertung von Informationen in Sozialen Medien sowie um Datenschutzfragen“, hob Minister Alexander Schweitzer hervor.

Im Rahmen der Förderbescheidübergabe besuchte der Minister die Bürgersprechstunde zu digitalen Fragen an der Volkshochschule Neuwied. „Die Nachfrage der Sprechstunde zeigt, dass es hier einen großen Bedarf gibt. Ich danke der Volkshochschule Neuwied für ihr großes Engagement in diesem Bereich. Das ist eine wertvolle Ergänzung zu den Angeboten der Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in der Region“, so Schweitzer.

„In den Sprechstunden können Bürgerinnen und Bürger gezielt ihre individuellen Fragen und Anliegen klären, dabei Unsicherheiten abbauen und Kompetenzen hinzugewinnen. Das ist ein großer Gewinn für unsere Stadt“, betonte Bürgermeister Peter Jung. Bisher hatten die Teilnehmenden insbesondere Fragen zu Einstellungen am Smartphone, der Bedienung von Notebooks und der Installation von Apps. Eine Besucherin erkundigte sich in der heutigen Sprechstunde, wie sie online eine Bahnfahrkarte buchen kann.

Das Gesamtkonzept des Projekts sieht vielerorts auch Einstufungstests zu digitalen Kompetenzen und Technik zum Ausprobieren vor. Neben den vielfältigen Kursen für Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen des Projekts auch Qualifizierungen und Beratungen von Kursleitenden, Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen beim Ausbau digitaler Angebote sowie Anschaffungen digitaler Geräte gefördert.

„Die Förderung ermöglicht uns, auf die Bedarfe der Menschen in Rheinland-Pfalz einzugehen und sie noch stärker in digitalen Belangen zu unterstützen. Ich freue mich über das große Engagement der Volkshochschulen, durch das wir noch in diesem Jahr voraussichtlich an rund 35 Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen zusätzliche Angebote im Bereich der digitalen Kompetenzen anbieten können“, betonte Ute Friedrich, Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen.

Das Projekt, das Ende 2022 begonnen hat, wird im Jahr 2023 fortgesetzt und erweitert. An dem Projekt beteiligen sich der Verband der Volkshochschulen e.V. als Träger sowie die Weiterbildungsorganisationen Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz gGmbH, die Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. (KEB), die Evangelische Erwachsenenbildung sowie die Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e. V..

Die Sprechstunden der Volkshochschule Neuwied findet jeden ersten Dienstag im Monat von 15 Uhr bis 18 Uhr statt. Weitere Informationen zur Sprechstunde finden sich unter https://www.vhs-neuwied.de/sprechstunde-edv.