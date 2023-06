Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fit in Textverarbeitung: Word im Berufsalltag

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet in der Zeit vom 20. Juni bis 22. Juni, jeweils in der Zeit von 9 bis 12, Uhr den dreiteiligen Crashkurs „Word im Berufsalltag“ in Altenkirchen an. Darum geht es: Word kann viel mehr, vor allem die Arbeit erleichtern, wenn man seine oftmals versteckten Möglichkeiten kennt. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Anpassen der Arbeitsoberfläche von Word, Texte formatieren, Rechtschreibung, Silbentrennung, Export in PDF-Dateien, Formatvorlagen nutzen und anpassen. Tipps und Tricks für schnelles und effizientes Arbeiten mit dem Textverarbeitungsprogramm ergänzen die Kursinhalte. Die Teilnahme kostet 95 Euro. Kursleiter ist Rainer Strauscheid. Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de