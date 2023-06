Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Einladung zum Unternehmensnetzwerk in der Verbandsgemeinde Kirchen – Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt explizit die Unternehmen der heimischen Verbandsgemeinde ein, um ein erstes Netzwerktreffen durchzuführen.

Corona hat sich beruhigt, doch die schwierige Zeit hat der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen gezeigt, wie wichtig es ist, in den Austausch mit Unternehmen zu treten, sich gegenseitig zu vernetzen, helfen zu können und unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. So konnte die Wirtschaftsförderung ein sehr kommunikatives „Corona-Netzwerk“ aufbauen, um Unternehmen miteinander zu vernetzen und Hilfestellungen zu leisten. Das hat online gut funktioniert und jetzt möchten man dieses auch offline in die Tat umsetzen und die Unternehmen der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) zu dem Ersten Unternehmens-Netzwerk-Gespräch in den großen Ratssaal im Kirchener Rathaus einladen. „Es ist uns wichtig regional agieren zu können und ein Vor-Ort-Netzwerk mit den Unternehmen gemeinsam aufzubauen bzw. weiter zu entwickeln. Im Mittelpunkt dieses Auftakts steht der Dialog miteinander. Aber auch aktuelle Themen, wie z.B. die Entwicklungen Erneuerbarer Energien (z.B. Windkraft), die Unterstützungsmöglichkeiten bei Fördermitteln und Erweiterungsabsichten sowie das Vor-Ort-Netzwerk mit kurzen Wegen“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung.

„Wir möchten diesen wertvollen Austausch während der Coronazeit nicht abbrechen lassen, denn viele Unternehmen und auch wir haben die Wertigkeit dahinter erkannt, sich zu vernetzen und auszutauschen. Offline hoffen wir, dass es genau so intensive Gespräche geben wird, wie sie online stattgefunden haben“, so Wirtschaftsförderer Kraft.

Der Termin für den Austausch ist am Donnerstag, den 29. Juni um 16:30 Uhr im Rathaus Kirchen in der Lindenstraße 1 in Kirchen (Sieg).

Wenn Sie also Unternehmer in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) sind und von einem Netzwerk partizipieren möchten, so melden Sie sich gerne bei der Wirtschaftsförderung für den Nachmittag an (über wfk-sieg.de oder per Mail an wfk@kirchen-sieg.de). Nach Möglichkeit übermitteln Sie bitte eine grobe Anzahl der Personen, die an dem Nachmittag teilnehmen möchten.

Foto: Tim Kraft, Leiter der Kommunalentwicklung und der Wirtschaftsförderung mit seiner Mitarbeiterin Riccarda Vitt