Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Christian Heimann gewinnt das Jubiläums-Freundschaftsangeln des ASV Altenkirchen

Vorsitzender Karlheinz Fels begrüßte zum Freundschaftsangeln an der Weiheranlage im Wiesenthal am Rande der Kreisstadt Altenkirchen 55 Petrijünger. Vier Stunden hielten die Angler ihren Angelruten ins und über das Wasser. 84 Fische wurden in dieser Zeit an Land gezogen. 74 Forellen, sechs Großforellen, zwei Karpfen und zwei Karauschen. Jüngster unter den Anglern war Tobias Michel. Thorsten de Lall vom ASV Mammelzen überreichte Fels einen Erinnerungspokal zum 70jährigen Bestehen des ASV Altenkirchen. Die Siegerehrung nahm Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz vor. Er überreichte dem Sieger und den Platzierten Urkunden und Pokale.

Sieger wurde mit 3440 Punkten Christin Heimann vom ASV Altenkirchen. Auf Platz zwei kam Ciro Cavallo mit 3030 Punkten, Platz drei belegte mit 2500 Punkten Christoph Rendelsterz. Platz vier ging mit 2070 Punkten an Uwe Wahler und Platz fünf mit 1370 Punkten an Manfred Theile. Fotos: Renate Wachow