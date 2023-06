Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

NISTERAU – Diebstahl der Ortstafel von Nisterau

In den zurückliegenden Tagen wurde das Ortsschild von Nisterau aus Fahrtrichtung Hof kommend durch unbekannte Täter gestohlen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei