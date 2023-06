Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

KIRCHEN – Mit den Außenspiegeln kontaktet

Mittwochabend, 07. Juni 2023, ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der „Hauptstraße“ in Kirchen. Ein aus Richtung Herkersdorf kommender 50-jähriger Fahrer eines BMW fuhr an mehreren ordnungsgemäß geparkten PKWs vorbei, während ihm eine 24-jährige mit ihrem VW entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel, wodurch geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Quelle: Polizei