Veröffentlicht am 8. Juni 2023 von wwa

MÜSCHENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der K 21- zwischen Hachenburg und Müschenbach

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 08. Juni 2023, befuhr ein Motorrad die K 21, aus Richtung Marienstatt kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei