Veröffentlicht am 7. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – „Virtuelle Mittagspause“ mit Bätzing-Lichtenthäler rund um den Fairen Handel & Weltläden

Im Format der „Virtuellen Mittagspause“, welches monatlich durch die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler via Instagram angeboten wird, steht im Juni der „Faire Handel“ im Mittelpunkt. Gesprächspartner wird Andreas Neuser, Mitarbeiter im Weltladen Betzdorf, sein. In einer globalen Welt sind Lieferketten nur schwer durchschaubar und es ist für Verbraucher oft schwierig nachzuvollziehen, woher die Waren stammen und unter welchen Bedingungen sie produziert worden sind. Fairer Handel ist daher ein hohes und wichtiges Gut in unserer Gesellschaft. Die Weltläden stehen dafür ein. Der Live-Chat findet statt, am Montag, den 12. Juni von 12 Uhr bis 12:30 Uhr auf Instagram unter @sabine_baetzing.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Das Format der virtuellen Mittagspause, bietet die Möglichkeit sich in der Mittagspause, sozusagen nebenbei, zu gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen zu informieren und auszutauschen. „Mit diesem Angebot möchte ich Anreize schaffen, Interesse wecken, sowie Informationen liefern für Themen, die gesellschaftlich relevant sind“, erläutert die Abgeordnete ihr Angebot.