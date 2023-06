Veröffentlicht am 7. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller lädt unter dem Motto „Cheers & Namaste!“ erneut zum Bier-Yoga ein.

Bier-Yoga geht in die nächste Runde! Nachdem unsere Bier-Yoga Premiere dieses Jahr so gut lief und sich tatsächlich Menschen zum regelmäßigen Yoga anstecken ließen, geht es natürlich weiter. Bei gutem Wetter wird in diesen Workshops draußen das Beste miteinander verbunden: Natur, Bewegung & Bier! Jeder und jede – über 18 Jahre – ist hier willkommen. Ob Langzeit-Yogi oder einfach nur zum Spaß, hier werden Yogaelemente mit kühlen Hopfengetränken miteinander in Einklang gebracht. Hier stehen allein der Spaß und der Genuss im Vordergrund. Es wird ein geselliges Zusammenkommen mit etwas Bewegung, bewusstem Atmen und entspanntem Biergenuss sein. Ein kleines bisschen anstrengend wird es auch, das ist der Bewegungsyogaanteil, der selbstverständlich mit kühlem Bier belohnt wird.

Wer Bier mag, die frische Westerwälder Luft oder auch schon immer mal Yoga ausprobieren wollte, ist hier genau richtig. Man sollte es natürlich nicht so bierernst nehmen. Dieser Kurs ist auch ganz hervorragend für Gruppen geeignet. Yoga-Anfänger sind mehr als gern gesehen. Bei schlechtem Wetter wird es in den Felsenkeller verlegt und wer möchte, bleibt danach noch auf einen Plausch und vielleicht ein weiteres Bierchen im Na Endlich!

Getränke werden vorhanden sein. Wichtig: Für alle, die dem Alkohol nicht so zugetan sind, wird es auch alkoholfreies Bier geben!

Wer im vergangenen Bildungsprogramm noch nicht die Chance hatte dabei zu sein, melde sich nun an. Wer schon einmal dabei war und Spaß hatte, wird es sicher neu genießen. Am Sonntag, den 02. Juli von 16 bis 18 Uhr ist es so weit. Die Gebühr beträgt 25 € (inkl. Getränke). Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.