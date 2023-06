Veröffentlicht am 7. Juni 2023 von wwa

SCHÖNEBERG – Illegale Entsorgung von Waschbetonplatten in der Gemarkung Schöneberg

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde über Waschbetonplatten informiert, die illegal entsorgt wurden. Diese Waschbetonplatten ggf. aus vorangegangenen Abbrucharbeiten stammend, wurden am Rand einer wenig befahrenen Straße zwischen Schöneberg in Richtung Stürzelbach gefunden. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-