Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

SELTERS – Schlägerei und Angriff auf Polizeibeamte in Selters

Sonntagmorgen, 04. Juni 2023, gegen 01:50 Uhr, wurde der Polizei Montabaur eine Schlägerei in der Saynstraße in Selters gemeldet. Die sofort entsandten Streifenwagenbesatzungen begaben sich vor Ort auf die Suche nach zwei männlichen Tätern, die sich zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit anderen Personen geliefert hatten. Als die beiden 19 und 22jährigen tatverdächtigen Männer angetroffen werden konnten, versuchte einer der beiden, erneut zu den anderen Personen zu laufen, um diese zu schlagen. Als er von den Beamten zurückgehalten wurde, traktierte er einen Polizeibeamten mit Faustschlägen. Auch der zweite Täter griff nun einen Polizeibeamten an. Beide Täter konnten schließlich überwältigt und festgenommen werden. Sie wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Quelle: Polizei