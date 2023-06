Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Sattelzug nach Verkehrsunfall in Betzdorf mit Omnibus flüchtig.

Der 69-jährige Fahrer eines Omnibusses befuhr am Montagvormittag, 05. Juni 2023, gegen 11:30 Uhr die Steinerother Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihr ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs auf der Brücke entgegen kam. Dabei sei der Fahrzeugführer des Sattelzugs zu weit links gefahren, dass der Omnibusfahrer habe ausweichen müssen. Er überfuhr den Überfahrschutz des Bordsteins, wodurch dieser, ebenso wie der Omnibus, beschädigt wurde. Der Sattelzugführer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass der den Verkehrsunfall gar nicht bemerkte, da es nicht zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Hinweise zu dem Sattelzug bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei