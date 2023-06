Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – PKW während Besuch des Feuerwehrfestes in Kirchen (Sieg) zerkratzt

Ein Mann besuchte am Sonntagnachmittag, 04. Juni 2023, das Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Kirchen. In der Zeit von 13:45 bis 16:50 Uhr parkte er seinen Mazda auf dem dafür ausgewiesenen Parkplatz eines Industriebetriebs im Bereich der Katzenbacher Straße, nahe des Feuerwehrgerätehauses. Eine unbekannte Täterschaft zerkratzte in dieser Zeit die rechte Seite des Fahrzeugs. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei