Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

ELKENROTH – PKW in Elkenroth in Abwesenheit der Nutzerin beschädigt

Montagnachmittag, 05. Juni 2023, parkte eine Frau ihren Skoda in der Zeit von 16:00 bis 18:45 Uhr auf dem Parkplatz am Elkenrother Weiher. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer an der Heckschürze fest. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei Betzdorf bittet diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei