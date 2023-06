Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

RHEINBROHL – Taschendiebstahl im Supermarkt in Rheinbrohl, in der Industriestraße

Samstagnachmittag, 03. Juni 2023, kam es gegen 16 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Rheinbrohl. Der Mann trug beim Einkaufen seine Geldbörse in der linken Jackentasche. Als er seine Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er, dass die Geldbörse weg war. Zeugen, die sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz/Rhein zu melden. Quelle: Polizei