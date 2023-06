Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Krebspatient radelt für den guten Zweck

Er will auf die Belange von Krebspatienten aufmerksam machen und ein Signal setzen: Oliver Trelenberg aus Hagen radelt für den guten Zweck quer durch die Republik. Dabei machte er nun auch in Neuwied Station, wo er im Stadtteil Engers vom Beigeordneten Ralf Seemann (r.) empfangen wurde. Trelenberg war selbst an Krebs erkrankt und schon mehrfach mit dem Rad unterwegs, um über seine Erfahrungen zu berichten, zu informieren und Spenden zu sammeln. Beigeordneter Seemann lobte das Engagement, wünschte dem Radler weiterhin viel Erfolg mit seiner Aktion und dass er wohlbehalten wieder in seiner Heimatstadt ankommt. Das ist für den 12. August geplant, nach zweieinhalb Monaten, mehr als 70 Stationen und rund 4.250 Kilometer. Ebenfalls zur Begrüßung gekommen war Rolf Ehlers, Leiter der Landesmusikakademie (l.), die den Besucher beherbergte, ehe es am nächsten Tag weiterging. Foto: Rolf-Dieter Bollmann