Veröffentlicht am 6. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Kulturerbe mal anders: Lesung am 23. Juni in der StadtBibliothek

Auf eine außergewöhnliche Reise durchs Mittelrheintal begeben sich Interessierte am Freitag, 23. Juni, in der StadtBibliothek. Denn Autor Jens Burmeister liest aus seinem Buch „111 Orte am Mittelrhein, die man gesehen haben muss“. Los geht es um 18.30 Uhr. Das Mittelrheintal ist für seine beeindruckende Naturlandschaft sowie unzählige Sehenswürdigkeiten bekannt und gehört nicht umsonst zum Weltkulturerbe. Dennoch gibt es noch einige Geheimnisse zu lüften. Beispielsweise, was es mit einem spanischen Vampir auf sich hat oder wie Geisepitter und Kesterter Schwarze schmecken. Mit seinem Buch zeigt Burmeister überraschende, geheimnisvolle und vergessene Orte abseits der bekannten Pfade. Stimmungsvoll bebildert wurde der Regioführer von Fotografin Karin Achilles. Karten für die Lesung können bei der StadtBibliothek, Pfarrstraße 8, für 5 Euro erworben werden.