6. Juni 2023

BETZDORF – Überparteiliche öffentliche Petition zum Erhalt des Siegwehr Euteneuen

Neben der bereits eingereichten nicht-öffentlichen Petition von Uli Merzhäuser und Michael Wäschenbach, die am 22. Mai 2023 bei der Bürgerbeauftragten einging, gibt es jetzt auf Wunsch der Demonstrationsteilnehmer am 26. Mai 2023 eine „Öffentliche Petition“. Dieser haben die über 150 Demonstranten am Pfingstsamstag bei bestem Wetter am Siegwehr in Euteneuen mit überwältigter Mehrheit zugestimmt. Ab heute gibt es auf der Homepage der „Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz“ die Möglichkeit unter der Rubrik „Öffentliche Petitionen“ (https://www.diebuergerbeauftragte.rlp.de/oeffentliche-petitionen/) diese bis zum 20.07.2023 mitzuzeichnen.

„Ich sehe in der Petition nach den vielen parlamentarischen Aktivitäten eine der letzten Möglichkeiten, die Haltung unserer Region und der Menschen hier vor Ort zu verdeutlichen. Ich habe auf Wunsch der Interessengemeinschaft die Federführung der Petition übernommen. Es ist eine parteiübergreifende Petition der Menschen hier aus der Region, die sich für die Gewinnung der Wasserkraft, die Rettung des Auenwaldes und dem Erhalt des historischen Landschaftsbildes einsetzen. Dafür muss das Wehr wieder hochgefahren und die neue artgerechte Fischtreppe durch den Privatinvestor gebaut werden.“, so der zuständige Wahlkreisabgeordnete Michael Wäschenbach.

Uli Merzhäuser ergänzt: „Die Interessengemeinschaft zum Erhalt des Wehres und zur Gewinnung von erneuerbarer Energie erhofft sich viele Unterstützungsunterschriften. Jeder Tag ohne gewonnene Wasserkraft ist ein energiepolitisch verlorener Tag. Die Doppelmoral der verantwortlichen Abrissbefürworter ist mir ein Rätsel, wir müssen sehen, dass die wach werden!“