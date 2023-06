Veröffentlicht am 5. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule bietet erstmals Orgelunterricht an

Sage keiner, die Kreismusikschule sei nicht experimentierfreudig und würde keine neuen Wege beschreiten. Das Angebot hält immer wieder einige Überraschungen bereit, nun folgt eine ganz besondere Premiere: Ab dem kommenden Schuljahr wird erstmals die Kirchenorgel als Unterrichtsfach angeboten. Dozent dafür ist Thorsten Schmehr, Organist und der hauptamtliche Kirchenmusiker der katholischen Kirche.

Da trifft es sich gut, dass Kreismusikschule und die kath. Kirche St. Jakobus in Altenkirchen Nachbarn sind, schließlich kann solch ein Instrument nicht mal eben unter den Arm genommen werden. Der Unterricht wird daher im kath. Gotteshaus stattfinden. „Damit eröffnet sich für unsere Schüler eine einzigartige Möglichkeit, auf einer echten Orgel von einem echten Organisten unterrichtet zu werden. Nur wenige Musikschulen bieten Vergleichbares an“, freut sich Dimitri Melnik als Leiter der Kreismusikschule. Weitere Informationen und erste Kontaktmöglichkeiten gibt es am Samstag, 24. Juni, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Rahmen des Info-Tags der Kreismusikschule.

Thorsten Schmehr war bereits 1986 und 1989 Preisträger auf Regional- und Landesebene bei „Jugend musiziert“. Nach dem Studium (1990 – 1994) an der Fachakademie für kath. Kirchenmusik in Regensburg („Staatlich geprüfter Kirchenmusiker“) schloss sich ein Aufbaustudium zum Diplommusikpädagogen an. Über verschiedene Stationen kam der gebürtige Saarländer schließlich 2016 in den Westerwald, wo er als als Seelsorgebereichsmusiker wirkt.

Foto: Kirchenmusiker Thorsten Schmehr wird im Auftrag der Kreismusikschule zum neuen Schuljahr erstmals einen Orgelunterricht anbieten. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl