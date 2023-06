Veröffentlicht am 5. Juni 2023 von wwa

HACHENBURG – Hachenburger Brauerei ermöglicht Studierenden der Hochschule Koblenz Austausch mit Unternehmer Jens Geimer

Eine Gruppe von 42 Studierenden der Hochschule Koblenz hatte nun die Möglichkeit, die Hachenburger Brauerei zu besichtigen und sich mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Jens Geimer über Themen wie die Unternehmensnachfolge und die persönlichen Erfahrungen im Übergabeprozess intensiv auszutauschen. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Projekts SUCCESSor organisiert, das Studierenden wertvolle Einblicke in die Chancen und Herausforderungen der Unternehmensnachfolge bietet.

Die Hachenburger Brauerei, bekannt als Erlebnisbrauerei, öffnete ihre Tore für die Studierenden, die von den beiden Lehrenden Prof. Dr. Holger Reinemann und Prof. Dr. Alexandra Moritz begleitet wurden. Eine Tour durch die Brauerei bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, den gesamten Brauprozess hautnah zu erleben und die handwerkliche Tradition der Brauerei kennenzulernen. Von der Rohstoffauswahl bis hin zur Abfüllung konnten die Studierenden die verschiedenen Schritte miterleben und dabei ihre Fragen direkt an die Fachleute des Familienunternehmens richten.

Im Anschluss an die Tour erwartete die interdisziplinäre Studierendengruppe aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen ein inspirierendes Gespräch mit Jens Geimer, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Westerwald- Brauerei in 5. Generation. Das Hauptthema des Austauschs war die Unternehmensnachfolge, ein zentrales Anliegen des SUCCESSor-Projekts. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Ansichten zu diesem Thema einzubringen und von der langjährigen Erfahrung von Jens Geimer zu profitieren. Das offene und konstruktive Gespräch ermutigte die Studierenden, ihre beruflichen Pläne zu reflektieren und die Unternehmensnachfolge als Karrierealternative zu diskutieren.

Das SUCCESSor-Projekt, das diese Betriebsbesichtigung ermöglichte, ist eine Initiative der Hochschule Koblenz, die darauf abzielt, die Sensibilisierung und Qualifizierung für die Unternehmensnachfolge zu fördern. Das Projekt bietet Studierenden die Gelegenheit, aus erster Hand von Unternehmern zu lernen und ihre Kenntnisse über Nachfolgeregelungen zu erweitern. Die Betriebsbesichtigung der Hachenburger Brauerei war ein Beispiel dafür, wie solche Erfahrungen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Studierenden beitragen können.

„Der Austausch mit Jens Geimer und die Betriebsbesichtigung der Hachenburger Brauerei waren für uns Studierende eine unglaublich bereichernde Erfahrung“, sagte Muad Khemiri als Projektleiter von SUCCESSor, „es war inspirierend, von einem erfolgreichen Unternehmer zu hören und dabei über die Herausforderungen und Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge zu diskutieren.“

Über SUCCESSor: Das SUCCESSor-Projekt ist eine Initiative der Hochschule Koblenz, die es Studierenden ermöglicht, praxisnahe Erfahrungen im Bereich der Unternehmensnachfolge zu sammeln. Das Projekt bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Studierenden und etablierten Unternehmern, um wichtige Einblicke und Kenntnisse über Nachfolgeregelungen und Unternehmensführung zu vermitteln. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie den regionalen Partner des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft

und Weinbau Rheinland-Pfalz, der Sparkasse Koblenz und den Wirtschaftsförderungen am Mittelrhein und Westerwald gefördert.

Über die Hachenburger Brauerei: Die Westerwald-Brauerei ist eine inhabergeführte Familienbrauerei und wird in der 5. Generation von Jens Geimer geleitet. Die vielfach ausgezeichneten Biere werden schwerpunktmäßig im geographischen Westerwald sowie den angrenzen Regionen in der gepflegten Gastronomie und im gut geführten Fach- und Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Berühmt ist der Mittelständler mit gut 90 Mitarbeitern sowie 11 Auszubildenden für das Brauen mit 100% Aromahopfen und die 6 Wochen lange Reifezeit. Daher wurde die Westerwald-Brauerei in den Werteverband der Slow-Brewer aufgenommen, welcher sie jährlich streng zertifiziert. Darüber hinaus darf die Familienbrauerei sich zu einer der ersten deutschen Brauereien zählen, die im Rahmen der Gemeinwohl-Ökonomie eine Gemeinwohlbilanz vorlegt und damit den Grundstein für die strategische Ausrichtung des Unternehmens hinsichtlich eines nachhaltigen und ethischen Wirtschaftens legt. Seit Oktober 2021 ist die mittelständische Brauerei außerdem zu 100% klimaneutral durch Kompensation mit einem zertifiziertem Klimaschutzprojekt nach Scope 1, 2 und 3. Die gesamte „Erlebnis-Brauerei“ mit angeschlossenem Bier-Park kann jederzeit besichtigt werden – auch alle Produktionsräume – denn Transparenz ist ein Herzensanliegen. Foto: Hochschule Koblenz/Khemiri

Foto: Die interdisziplinäre Studierendengruppe beim Besuch der Brauerei Hachenburg.