5. Juni 2023

UNKEL – Einbruch in Geräteschuppen in Unkel

In der Zeit zwischen Freitagabend, 02. Juni und Sonntagabend, 04. Juni 2023, drangen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen am Friedhof ein. Die Ermittlungen der Polizei zum erlangten Diebesgut dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei