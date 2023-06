Veröffentlicht am 4. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Feuerwehren übten sich im Umgang mit Rettungsgerätschaften nach Verkehrsunfällen

Gemeinsam nahmen Feuerwehrmänner des Löschzuges Altenkirchen und der Feuerwehr aus Olszanka an der technischen Schulung an Gerätschaften zur Rettung von Verunglückten nach Verkehrsunfällen aus den Fahrzeugen teil. Ausgebildete Kräfte unterrichteten die Feuerwehrkräfte im Umgang mit Sicherungsmaterial, Schutzvorrichtungen, Schere und Spreitzer, schonende Befreiung aus dem Fahrzeug. An zur Verfügung gestellten Altfahrzeugen wurde das Gehörte mit dem technischen Gerät praktisch umgesetzt und die Handhabung perfektioniert. Die Wehrführer Michael Heinemann und Dariusz und Ryszard Zalewski zeigten sich hochzufrieden mit dem Resultat.