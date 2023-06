Veröffentlicht am 4. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw in Betzdorf

In der Nacht zwischen Freitagtag, 02. und Samstag, 03. Juni 2023, kam es in der Burgstraße in 57518 Betzdorf zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw. Im Bereich der Hausnummern 25-34 wurden an drei Pkw die Luft aus je einem Reifen gelassen. Bei einem weiteren Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt. Zumindest an diesem Pkw dürfte ein finanzieller Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter: 02741 9260. Quelle: Polizei