Veröffentlicht am 4. Juni 2023 von wwa

ANNWEILER – Tödlicher Motorradunfall im Wellbachtal

Samstagabend, 03. Juni 2023, ereignete sich um 18:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern auf der B 48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Mannheim befuhr die B 48 in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam circa vier Kilometer vor der Einmündung Hofstätten aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer aus dem Raum Stuttgart. Der 65-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 34-jährige Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die B 48 war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Quelle: Polizei