Veröffentlicht am 3. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Entenfamilie aus Parkhaus zurück in der Natur

Gleich mehrere Anrufer meldeten sich am Donnerstagabend, 01. Juni 2023, bei der Polizei Betzdorf und zeigten sich besorgt über eine Entenfamilie, die sich offenbar in die Zufahrt des Parkhauses S-Forum in Betzdorf verirrt hatte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Entenmutter mit ihren Küken wie beschrieben dort antreffen. Noch bevor ein Karton zur Inobhutnahme der Tiere besorgt werden konnte, zogen die es vor, sich der polizeilichen Maßnahmen durch „Flucht“ zu entziehen. Mit schnellen Schritten fanden sie durch das Parkhaus hindurch zurück in den nahegelegenen Flusslauf. Somit: Ente gut, alles gut! Quelle und Fotos: Polizei