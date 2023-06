Veröffentlicht am 3. Juni 2023 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht in Asbach

Zwischen Donnerstag, 01. Juni 2023, 20:00 Uhr, und Freitag, 02. Juni 2023, 10:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Flammersfelder Straße in Asbach ein parkender PKW durch ein Fahrzeug vermutlich beim Wenden beschädigt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, die sich neben der Realschule plus befindet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei