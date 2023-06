Veröffentlicht am 3. Juni 2023 von wwa

WINDHAGEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K 25 in Windhagen

Freitagnachmittag, 02. Juni 2023, ereignete sich gegen 16:47 Uhr im Verlauf der Kreisstraße 25 in der Gemarkung Windhagen ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und setzte seine Fahrt zunächst fort, bevor er gegen eine Mauer stieß und zum Stehen kam. Schließlich stürzte die Mauer um und beschädigte ein danebenstehendes Motorrad. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Durch das Unfallgeschehen entstand an allein beteiligten Fahrzeugen teilweise nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei