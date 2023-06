Veröffentlicht am 3. Juni 2023 von wwa

KOBLENZ – DigiMesse 2023 am 22. Juni an der Hochschule Koblenz informiert über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung

Wer in die Welt der digitalen Transformation eintauchen und hautnah erleben möchte, wie die digitalen Technologien von heute die reale Welt von morgen gestalten, sollte sich den 22. Juni im Kalender markieren: An diesem Tag lädt das Kompetenzzentrum digitale Technologien Mittelstand in der Region Mittelrhein-Westerwald kurz (DigiMit²) zur DigiMesse 2023 an den RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz in die Konrad-Zuse-Straße 1 ein. Von 15 bis 19 Uhr präsentieren Ausstellerinnen und Aussteller aus Industrie und Wissenschaft ihre neuesten Entwicklungen und ermöglichen Interessierten, diese Technologien auch selbst auszuprobieren. Der Eintritt ist frei und bedarf auch keiner vorherigen Anmeldung. Weitere Informationen sind unter https://www.digimit2.de/events/ abrufbar.

„Die DigiMesse ist die perfekte Gelegenheit, um sich über die Digitalisierung und ihre Potenziale zu informieren und zu vernetzen. Ob Unternehmer, Studierende oder Interessierte – für jeden gibt etwas zu entdecken“, betont Simone Ulrich, Leiterin Vernetzung bei DigiMit². Interessierte können mit VR-Brillen in virtuelle Welten eintauchen oder erleben, wie in erweiterten Realitäten (Augmented Reality, kurz AR) die reale Welt mit digitalen Informationen und Inhalten ergänzt wird. Sie können die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen erfahren, Roboter in Aktion erleben und sich von vielen weiteren Innovationen begeistern lassen. „Digitalisierung hat viele Facetten“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, der Präsident der Hochschule Kobenz, an der das DigiMit² angesiedelt ist. „Die an der DigiMesse auf unserem Campus ausgestellten Technologien und Projekte haben allesamt das Potenzial, bereits jetzt oder in naher Zukunft unsere Arbeits- und Lebenswelten enorm zu verändern“, so Stoffel weiter.

An der Ausstellung beteiligen sich zum einen viele Labore der Hochschule Koblenz und des Fachbereichs Informatik der Universität Koblenz, die ihre Demonstratoren und Forschungsergebnisse ausstellen. Auch aus der Industrie haben sich einige Unternehmen angekündigt, um ihre digitalen Technologien vorzuführen. Zu diesen gehört die Firma Rastal, die in ihrem neuen Bereich Rastal Digital Trinkgläser mit NFC-Chips veredelt und diese so zu einem digitalen Kommunikations- und Interaktionskanal mit den Konsumentinnen und Konsumenten weiterentwickelt hat. Natürlich ist auch der beliebte DigiTruck des DigiMit² vor Ort dabei.

„Neben den Ausstellungsständen mit Demonstratoren stellen auch einige regionale Initiativen aus, die genau wie wir Unterstützung im Kontext der Digitalisierung anbieten oder in diesem Bereich aktiv sind, beispielsweise die Initiative MYK10 oder der IHKhub Koblenz“, ergänzt Ulrich.

Foto: Der DigiTruck präsentierte sich auch am Tag der offenen Tür der Hochschule Koblenz. (Foto: Hochschule Koblenz/Frey)