Veröffentlicht am 2. Juni 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Girls Day begeisterte Besucherinnen und Aussteller – 260 hoch motivierte Mädchen haben teilgenommen – Tinka Oschmann als Beispiel und Vorbild

Nach vierjähriger Corona-Pause hat in Neuwied wieder ein Girls Day stattgefunden. Die Organisatoren zeigten sich anschließend mit dem Verlauf hoch zufrieden.

Beim Girls Day können Mädchen ab der fünften Klasse insbesondere in Berufe hineinschnuppern, die in der Regel häufiger von Jungs gewählt werden. So waren auf Seiten der Aussteller beispielsweise die Handwerkskammer, der Experimentiertruck der Metall- und Elektroindustrie, die IHK und Vertreter der Blaulichtfamilie vor Ort. Mit der TV-bekannten Tinka Oschmann („Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“) von der Spedition Höhner war dieses Mal auch ein lebendiges Beispiel und Vorbild vor Ort.

Rund 260 Mädchen waren der Einladung gefolgt. Das waren zwar weniger als vor der Pandemiepause, dafür waren die Teilnehmerinnen hoch motoviert und hatten sich zum Großteil selbst, also unabhängig von ihren Schulen, angemeldet.

„Das Tolle beim Girls Day ist, dass die Mädchen viel ausprobieren und die eigenen Fähigkeiten entdecken können“, erläutert Daniela Kiefer als Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach zeigte beim gemeinsamen Rundgang mit Oberbürgermeister Jan Einig, Jobcenter-Geschäftsführer Theo Krayer und Karl-Ernst Starfeld (Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuwied) begeistert: „Ein besonderer Dank gilt den Ausstellern, die die Realisierung des Girls Day erst möglich machen. Durch den Girls Day tragen wir dazu bei, Mädchen zu ermutigen, auch neue berufliche Wege einzuschlagen.“

Das erscheint gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels besonders bedeutsam. Sowohl die Organisatoren als auch die Aussteller zeigten sich hochzufrieden und freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr.

Federführend bei der Organisation des Girls Day war Wiebke Birk- Engel, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit. Neben der Gleichstellungsstelle und der Jugendpflege des Landkreises wurde sie außerdem unterstützt durch das Jobcenter Landkreis Neuwied, das Frauenbüro der Stadt Neuwied und das Jugendcentrum Big House der Stadt Neuwied. Der nächste Termin steht auch schon fest: Am 25. April 2024 heißt es wieder „Auf zum Girls Day!“