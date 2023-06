Veröffentlicht am 2. Juni 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Kindernachmittag der Jugendfreunde ein voller Erfolg

Am Pfingstwochenende haben die Jugendfreunde Oberwambach e. V. nach längerer Corona-Pause wieder ihren traditionellen Kindernachmittag am Gerätehaus ausgerichtet. An verschiedenen Stationen konnten sich die teilnehmenden Mitgliederkinder kreativ betätigen. Unter anderem beim Basteln von Armbändern und Schlüsselanhängern oder dem Gestalten von Leinwänden. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt und alle waren im Anschluss begeistert von den tollen Endergebnissen.

Da wir auch mit bestem Wetter beschenkt waren, fanden alle Aktivitäten und das gemütliche Beisammensein zum Ausklang im Freien statt. Somit konnten sich die teilnehmenden Kinder zwischen dem konzentrierten Basteln und Malen immer wieder im Außengelände austoben. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer und vor allem an alle motivierten Teilnehmer für einen tollen Spielnachmittag.

Gerne möchten die Jugendfreunde Oberwambach e. V. schon auf die kommenden Veranstaltungen aufmerksam machen. Am 23. Juli findet der Familienausflug in den Neuwieder Zoo statt und am 02. September dann das große Familien-Sommerfest am Gerätehaus des Dorfes. Dank Blaulichtmeile, Hüpfburg, Tombola und großer Bühne wird keine Langeweile aufkommen. Am Abend sorgt die Band „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ für Stimmung á la Kuba und karibische Atmosphäre. Über zahlreiche Teilnehmer an beiden Veranstaltungen würden sich alle beteiligten Organisatoren sehr freuen. (Vereinsbericht) (Kathrin Kaiser) – Foto: Jugendfreunde