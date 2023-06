Veröffentlicht am 3. Juni 2023 von wwa

KOBLENZ – Tag der offenen Tür am WesterWaldCampus am 16. Juni – Entdecke die Welt keramischer Hochleistungswerkstoffe

Der WesterwaldCampus der Hochschule Koblenz in Höhr-Grenzhausen gewährt am 16. Juni von 8 bis 17 Uhr einen exklusiven Einblick in seine Forschungs- und Entwicklungskompetenz rund um keramische Werkstoffe. Der Campus in der Rheinstraße 56 bietet die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür die Labore, neuste Analysegeräte, sein bundesweit einzigartiges Studienangebot und die Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Keramik kennen zu lernen. Zudem ist die allgemeine Studienberatung der Hochschule Koblenz vor Ort und informiert über das komplette Studienangebot aller drei Standorte.

Unter dem Motto „Der Weg der Keramik – GESTERN, HEUTE, MORGEN“ führt das Programm nicht nur durch die Laboratorien, sondern verdeutlicht auch anhand von verschieden Workshops die Bedeutung und vielfältigen Anwendungsgebiete der Keramik von der Vergangenheit bis hin in die Zukunft. Am Vormittag werden verschiedene Schulklassen neben Schnuppervorlesungen auch das Kompetenzzentrum für den keramischen 3D-Druck kennenlernen. Ein Besuch des Nachbarinstituts für Forschung im Bereich der Feuerfestkeramik ist ebenfalls geplant. So zeigt die ganze Nachbarschaft das einzigartige und geballte Wissen rund um das Thema Keramik. In dieser Form ist dies einzigartig in ganz Europa.

Auch das Team des Ada-Lovelace-Projekts unterstützt die Veranstaltung mit ihrem Studitalk in gemütlicher Atmosphäre. Die Studierenden plaudern aus dem Nähkästchen und berichten über ihre Erfahrungen mit dem Campus, den Professoren und ihren Zukunftsplänen mit dem äußerst nachgefragten Abschluss als Bachelor oder Master of Engineering. Das Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

„Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und hinter die Kulissen zu schauen. Im Rahmen von individuellen Führungen freuen wir uns darauf, unsere Begeisterung für Keramik zu teilen und viele spannende Einblicke zu gewähren“, so Prof. Dr. Christian Schäffer, Marketingverantwortlicher für den WesterWaldCampus und von Seiten des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe Leiter des Studiengangs Keramik-Ingenieurwesen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Angebot am WesterWaldCampus sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/openday abrufbar. Informationen über das gesamte Studienangebot der Hochschule Koblenz stehen auf www.hs-koblenz.de/studieninteressierte zur Verfügung.

Foto: Bei den Tagen der offenen Tür am WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz sind die Führungen durch die Labore ein beliebter Programmpunkt. (Foto: Hochschule Koblenz/Frey)