Veröffentlicht am 1. Juni 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Der neue „Schiedsrichter“ für den Kreis Neuwied – Landrat Achim Hallerbach ernennt Mario Becker zum Leiter der Abteilung für „Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten“

Mario Becker ist der neue Leiter der Abteilung für Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten bei der Neuwied Kreisverwaltung. Landrat Achim Hallerbach ernannte den 44-Jährigen, der damit die Nachfolge von Frank Laupichler antritt. Zuvor war er fünf Jahre lang dessen Stellvertreter und gleichzeitig Referatsleiter der Ausländerbehörde. „Wir haben mit Mario Becker einen Nachfolger, der Erfahrung mitbringt, sich in der komplexen Thematik auskennt sowie die Strukturen des Landkreises sowie der Kreisverwaltung bestens kennt. Somit kann die Arbeit nahtlos weitergehen“, kommentierte Landrat Achim Hallerbach erfreut.

Mario Becker stammt aus dem Kreis Neuwied, wohnt im Kreis Neuwied und ist ein echtes Eigengewächs der Kreisverwaltung Neuwied. Schon seine Ausbildung zum gehobenen Dienst inklusive Studium an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Mayen absolvierte er im hiesigen Kreishaus. „Fun Fact“ am Rande: Eben Frank Laupichler war zu diesem Zeitpunkt Ausbildungsleiter der Kreisverwaltung, ehe er später zum Abteilungsleiter aufstieg. Bei Laupichler durchlief Becker auch das zweijährige, verwaltungsinterne Nachwuchsführungskräfteprogramm, bevor er 2016 die Stelle als Referatsleiter, zunächst bei der Straßenverkehrsbehörde, antrat.

Auch außerhalb der Verwaltung sorgt Mario Becker gern für Ordnung. Als ehrenamtlicher Fußball-Schiedsrichter kann er auf eine fast 30-jährige Karriere zurückblicken. Ein Jahrzehnt lang pfiff er als Hauptschiedsrichter in der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland, darüber hinaus war er zwei Jahre lang auf der DFB-Liste als Schiedsrichter-Assistent der U19-Bundesliga. Mittlerweile leitet er selbst nur noch Partien in unteren Spielklassen, gibt seine Erfahrungen aber als Nachwuchsreferent mit Ausbilderzertifikat an junge Schiedsrichter weiter.