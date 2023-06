Veröffentlicht am 1. Juni 2023 von wwa

RENGSDORF – Fahrzeug auf B 256 überschlagen

Eine 29jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwochabend, 31. Mai 2023, gegen 20:22 Uhr die B 256 aus Richtung Bonefeld kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Kurz hinter der Anschlussstelle Rengsdorf/Nord geriet sie nach rechts in das Fahrbahnbankett, lenkte stark nach links, wodurch das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in einen Hang schleuderte, wo es sich überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde nach der Erstversorgung in ein Neuwieder Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei