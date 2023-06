Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt in Linz am Rhein

Dienstagabend, 30. Mai 2023, kam es zu einem handfesten Streit zwischen einem Mann und seiner getrenntlebenden Partnerin in der Ortslage Linz. Der 35-jährige Mann aus Hennef erschien an der Wohnung der Frau, um das gemeinsame Kind zu sehen. Im Zuge dessen gerieten beide in Streit, wobei der Mann in der Wohnung seine Partnerin geschubst und geschlagen haben soll. Sie flüchtete aus der Wohnung zu einer Nachbarin, die die Polizei alarmierte. Während der Anfahrt der Polizei kam es auf der Straße nochmals zu Übergriffen seitens des Mannes, der aber die Örtlichkeit verließ. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme äußerten die Zeuginnen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben soll. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung, unter Beteiligung der Polizei in Bonn und Siegburg, konnte der Mann in der Ortslage Ittenbach von einer Streife der Bonner Polizei gestellt werden. Eine Überprüfung bestätigte den Verdacht, der Mann war alkoholisiert. Neben dem Strafverfahren im Zusammenhang der Körperverletzung in Linz wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei Bonn leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Durch die Attacke in Linz wurde die 38-jährige Frau leicht verletzt. Quelle: Polizei