Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

ALSDORF – Brand von 80 Quadratmeter Waldboden in Alsdorf

Mittwochmittag, 31. Mai 2023, kam es gegen 14:35 Uhr in Alsdorf im Bereich oberhalb des Friedhofs, am Sendemast zu einem Waldbrand. Aus ungeklärter Ursache gerieten in dem eigentlich unwegsamen Waldstück 80 Quadratmeter Waldboden in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Personen und oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben, gebeten, sich an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Quelle: Polizei