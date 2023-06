Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Unfallflucht auf belebtem Lidl-Parkplatz in Koblenz

Mittwochvormittag, 31. Mai 2023, kam es zwischen 11 und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz Im Teichert in Koblenz-Ehrenbreitstein. Dort hatte ein 34-jähriger Mann seinen grauen Mercedes-Benz abgestellt und sich in das Lebensmittelgeschäft begeben. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellt er am linken Fahrzeugheck einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrer den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei fragt: Wer hat heute zwischen 11 und 11:30 Uhr sachdienliche Beobachtungen auf dem Parkplatz Im Teichert gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510, pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei