Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger (AfD) zum Freispruch für Ludwigshafener Messermörder: Migrationswende jetzt!

Im vergangenen Oktober wurden der Malermeister und Familienvater Sascha Kraft und der junge Malergeselle Jonas Sprengart auf offener Straße brutal von Liban S. ermordet, einem Asylbewerber aus Somalia. Nach Eingeständnis des Täters geschah der Mord aus Hass auf deutsche Männer. Nun hat das LG Frankenthal den Täter freigesprochen: auf Grund einer paranoiden Schizophrenie sei er für seine Taten nicht verantwortlich und solle nicht ins Gefängnis, sondern in die geschlossene Psychologie eingewiesen werden. Der Täter selbst sieht das anders und hat Revision eingelegt.

Dazu der Vorsitzende des AfD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger: „Ich kenne das psychologische Gutachten nicht und kann es nicht professionell beurteilen. Die Tendenz zur Pathologisierung von Verbrechen und damit letztlich zur Entlastung der Täter halte ich aber für brandgefährlich, weil es den Einzelnen aus der Verantwortung für seine Taten nimmt. Außerdem ist es ein Schlag ins Gesicht der Opfer und Hinterbliebenen, wenn ein Täter als „schuldlos“ erachtet wird. Es ist schwer zu ertragen, dass der deutsche Steuerzahler voraussichtlich hunderttausende Euro für die Versorgung des Täters wird aufbringen müssen.“

Dr. Bollinger weiter: „Wir müssen endlich die Politik ändern, die gefährliche Schwerverbrecher wie Liban S. in unser Land lädt und ausländische Straftäter nicht abschiebt. Mehrere Anfragen unserer Fraktion haben ergeben, dass Zuwanderer in den polizeilichen Kriminalstatistiken, insbesondere bei Messerangriffen, anderen Gewaltverbrechen und Sexualdelikten im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung weit überrepräsentiert sind. Zu viele Delikte werden von Zuwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung begangen werden, die trotz abgelehnter Asylanträge teilweise seit Jahren in Deutschland leben und Straftaten begehen können, weil die Regierungen in Bund und Land ihre Abschiebung nicht durchsetzen und Straftäter nicht aus dem Verkehr ziehen.“

Dr. Bollinger schließt: „Wir brauchen eine sofortige Migrationswende: die ungesteuerte Zuwanderung in unser Land muss auch durch Grenzkontrollen mit Zurückweisungen von illegalen Zuwanderern beendet werden. Alle straffälligen und nicht bleibeberechtigte Zuwanderer müssen unverzüglich abschieben und dazu Abkommen mit Herkunftsländern und Drittländern geschlossen und deutsche Interessen robust durchgesetzt werden.“