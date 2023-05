Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – PIPPO POLLINA & das Palermo Acoustic Quintet eröffnen am Fr. 23. Juni den diesjährigen KulturSalon in der Tennishalle der Glockenspitze in Altenkirchen im Rahmen der Canzoni Segrete Tour

Im Januar 2022 erschien „Canzoni segrete“, das 24. Album von Pippo Pollina. Mit über 4.000 Konzerten europaweit gehört er zu einem der beliebtesten italienischen Liedermacher. Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er seit mehr als 35 Jahren auch seine vielen treuen Fans immer wieder überrascht. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart. Neben seinen Konzerten mit seiner Band hat er auch mit unzähligen internationalen Künstlern zusammengearbeitet, wie z.B.: Georges Moustaki, Franco Battiato, Inti Illimani, Konstantin Wecker, Rebekka Bakken, Charlie Mariano oder Werner Schmidbauer & Martin Kälberer. Pippo Pollina ist seit 1990 regelmäßiger Gast des Kulturbüros.

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Fr. 23. Juni 2023; Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr; Ort: KulturSalon Glockenspitze/Tennishalle, 57610 Altenkirchen (Im Sportzentrum 8) Eintritt: VVK ab 36€; ABK 41€