KREIS NEUWIED – Stadtradeln: Startschuss fällt im Kreis Neuwied am 18. Juni – Landrat Achim Hallerbach und Klimaschutzmanagerin Janine Sieben werben für Teilnahme: „Gut für Gesundheit und Klimaschutz“

Ab dem 18. Juni wird im Kreis Neuwied in die Pedale getreten. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder im Alltag und in der Freizeit: – Beim „Stadtradeln“ zählt jeder Kilometer. 44 Teams haben sich bisher für die aktuelle Klimabündnis-Kampagne angemeldet. Täglich kommen weitere hinzu. Eine Anmeldung ist möglich unter www.stadtradeln.de/landkreis-neuwied.

Das Organisationsteam des Kreises hat unter anderem Schulen, Politik, Unternehmen und auch Privatpersonen angeschrieben und hofft auf eine rege Teilnahme. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir gemeinsam für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Lebensqualität in Stadt und Kreis radeln und dabei möglichst viele klimafreundliche Kilometer sammeln“, betont Klimaschutzmanagerin Janine Sieben.

Auch Landrat Achim Hallerbach wirbt für eine Teilnahme an der Aktion: „Jeder, der das Auto stehen lässt und stattdessen das Rad nutzt, tut nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern auch viel für den Klimaschutz“, betont er und ergänzt: „Jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, erspart der Umwelt 142 Gramm Kohlendioxid.“

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß am Fahrradfahren und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Außerdem gibt es interessante Preise, wie Sicherheitsleuchten, Rucksäcke und Gutscheine. Weitere Preise können unter www.stadtradeln.de eingesehen werden. Die Siegerehrung findet am 18. Juli statt. Geehrt werden das Team mit den meisten Kilometern pro Person im Durchschnitt, das Team mit den meisten Mitgliedern, die besten Einzelfahrer und die Schule mit den meisten Kilometern.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der Kohlendioxid-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. „Im letzten Jahr konnten durch das Radeln ,einmal um die Welt‘ mehrere Tonnen an CO2 in Neuwied vermieden werden“, freut sich Landrat Achim Hallerbach. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland über 800.000 Menschen aus mehr als 2000 Kommunen Teil der Stadtradeln-Kampagne und legten mehr als 160 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Foto: Landrat Achim Hallerbach, Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn rufen zur Teilnahme am Stadtradeln auf. Foto: KV Neuwied / Ulf Steffenfauseweh