Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

PUDERBACH – Puderbacher Feuerwehrkameraden erwerben Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze

Am Samstag, 27. Mai 2023, absolvierten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Puderbach das Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze in Sankt Katharinen. Nachdem das Vorhaben aufgrund der Coronapandemie in den vergangenen Jahren aussetzen musste, konnte die Mannschaft endlich am Tag der Abnahme mit 13 Feuerwehrkräften antreten. Fast sechs Monate übte die Mannschaft regelmäßig, um die Disziplinen Aufbau eines Löschangriffs auf Zeit, Schnellkuppeln einer Saugleitung, Knotenkunde, Erste Hilfe, so wie theoretische Fragen zu meistern.

Unter Anleitung von Wehrführer Sven Born und mit tatkräftiger Unterstützung von Frank Schneider, konnten die Kameradinnen und Kameraden Niklas Bellgardt, Patrick Berger, Christina Berger, Marc Kempert, Dennis Leis, Fabian Meier, Pascal Pistorius, Anna Schmidt, Pauline Schmidt, Samantha Schmidt, Niklas Schneider und Jan Wirth Urkunde und Medaille von den Wertungsrichtern entgegennehmen.

Foto: Das erfolgreiche Team. Foto: Feuerwehr VG Puderbach/Dennis Leis