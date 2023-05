Veröffentlicht am 31. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – 70 Jahre Angelsportverein Altenkirchen 1953 e.V. – Offenes Freundschaftsangeln am Donnerstag, 8 Juni 2023 (Fronleichnam) an der Weiheranlage im Wiesental!

Der Angelsportverein Altenkirchen 1953 e.V. veranstaltet am Donnerstag, den 08. Juni 2023 sein „Offenes Jubiläums- und Freundschaftsangeln 2023“ an der wunderschönen Weiheranlage (Eisweiher) im Wiesental zu Altenkirchen.

Das schon über viele Jahre hinaus zur Tradition gewordene Offene Freundschaftsangeln des Angelsportverein Altenkirchen 1953 e.V. findet immer am Fronleichnam statt! Ein reichlich guter Fischbesatz hat seine Heimat in der wunderschönen Weiheranlage im Wiesental gefunden, Spiegel und Schuppenkarpfen sowie Schleie, Forellen, Lachsforellen, Rotaugen, Rotfedern, Barsche, Hechte, Störe, Karauschen, Zandern und Aale sind dort heimisch geworden!

Teilnahmeberechtigt zum Offenen Freundschaftsangeln ist jeder der im Besitz eines gültigen Jugend- oder Jahresfischereischeines ist! Die Startkartenausgabe erfolgt ab 6.00 Uhr an der Fischerhütte im Wiesental. Der erste Durchgang des Angelns ist von 07.00 bis 09.00 Uhr, von 09.00 bis 10.00 Uhr ist Pause. Der II. Durchgang des Angelns beginnt um 10.00 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Ein Platzwechsel erfolgt nicht, das Anfüttern ist verboten, geangelt wird mit einer Handangeln! Ab 10.00 Uhr findet ein Frühschoppen für Jedermann an der Fischerhütte statt! Zur Stärkung von Leib und Seele werden den Anglern und Gästen kühle Getränke und Spezialitäten vom Grill angeboten!

Der Angelsportverein Altenkirchen wünscht allen Anglern und Gästen aus Nah und Fern einen guten Aufenthalt in dem schönen Wiesental zu Altenkirchen! Anmeldungen für das Offene Jubiläums- und Freundschaftsangeln am 08.Juni 2023 an den 1. Vorsitzenden Karlheinz Fels Mobil 0172-24 600 99 oder khfels@t-online.de. (khf) Foto: Renate Wachow