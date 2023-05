Veröffentlicht am 30. Mai 2023 von wwa

WERKHAUSEN – LEADER: 30.000 Euro an Fördermitteln für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Kreis Altenkirchen

Insgesamt 30.000 Euro zur Förderung ehrenamtlicher Bürgerprojekte bewilligte jetzt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg in ihrer Sitzung im Dorftreff in Werkhausen. Im Vorfeld der Sitzung hatte Ortsbürgermeister Otmar Orfgen den „Weg der Sinne“ (LEADER-Projekt) und seine schmucke Ortsgemeinde Werkhausen vorgestellt.

Im Mittelpunkt der LAG-Sitzung standen die Entscheidungen über insgesamt 35 Bewerbungen um eine Förderung als ehrenamtliche Bürgerprojekte.. „Mit diesen Fördergeldern werden das Ehrenamt und Gemeinwohl in der LEADER-Region Westerwald-Sieg gestärkt“, so Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender der LAG. Das Leitungsteam wird komplettiert durch die stellv. Vorsitzende Jennifer Siebert und Regionalmanager Niklas Mäder. Insgesamt hatten 35 Vereine, gemeinnützige Organisationen, Zusammenschlüsse von Bürgern oder auch Einzelpersonen ihr Interesse an einer Förderung ihres Projektes bekundet und Mittel von insgesamt 77.016 Euro beantragt – eine Rekordbeteiligung. Die LAG hatte somit aufgrund des auf 30.000 Euro begrenzten Budgets die „Qual der Wahl“.

Alle eingereichten Projekte wurden durch die LAG anhand von transparenten Auswahlkriterien bewertet. Je besser das Projekt bzw. Vorhaben in die Handlungsfelder der Lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) passte, je mehr Punkte gab es“, erklärte das Leitungsteam.. „Alle der 35 angemeldeten vielfältigen Vorhaben mit ehrenamtlichen Engagement hätten eine Förderung verdient. Die LAG bittet alle die um Verständnis, deren Anträge aufgrund des begrenzten Budgets nicht gefördert werden konnten. Ich empfehle, sich auf der Webseite der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt über deren Mikroförderprogramm für gemeinnützige Vereine zu informieren“, so Schmidt-Markoski https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm/ ).

Zu den von der LAG Westerwald-Sieg geförderten Projekten gehören zum Beispiel die Reaktivierung einer Begegnungsstätte durch die Brunnensanierung in Sörth (Dorfgemeinschaft Sörth und. Gemischter Chor), eine Blockhütte als Treffpunkt und Ort der Traditionsbewahrung in Oberwambach (lose Interessengruppe) oder ein Boulefeld auf dem Dorfplatz (Mehrgenerationenplatz) in Heupelzen (Waldinteressentenschaft). Ebenso werden Instrumente für die Bläserklasse der Grundschule Herdorf (Förderverein des Bollnbacher Musikvereins), ein Elektro-Lastenrad für ehrenamtliche Helfer und Künstler (Förderverein „Im Tal“, Hasselbach) oder auch ein Befähigungskurs zur Trauerbegleitung für ehrenamtliche Mitglieder (Hospizverein Altenkirchen) sowie die Anschaffung eines Backes in Freusburg (ABBAckes e.V.). gefördert.

Das Leitungsteam der LAG geht davon aus, dass auch im kommenden Jahr wieder ein Förderaufruf für ehrenamtliche Bürgerprojekte erfolgen wird. Es handelt sich dabei um Mittel im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, die den LEADER-Regionen in Rheinland-Pfalz zugeteilt wurden. In der Regel konnten 100 Prozent der Investitionssumme bzw. bis zu 2500 Euro pro Projekt (innerhalb des Gesamtbudgets von 30.000 Euro) gefördert werden, was vielen Vereinen und Interessengruppen bei der Umsetzung von geplanten Projekten entgegen kam und deren Umsetzung ermöglichte. Infos hierzu auch auf der Webseite der LAG Westerwald-Sieg: www.region-westerwald-sieg.de.