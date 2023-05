Veröffentlicht am 30. Mai 2023 von wwa

KAUSEN – Michael Wäschenbach lädt die Ortsgemeinde Kausen in den Landtag ein

Die Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinde Kausen erhielten die Möglichkeit, den Landtag in Mainz zu besichtigen. Die Fahrt wurde in Zusammenarbeit mit dem Wahlkreisabgeordneten Michael Wäschenbach und dem Ortsbürgermeister von Kausen, Martin Lück, organisiert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren gemeinsam mit dem Bus in die Landeshauptstadt, wo der Tag zunächst mit einer Führung durch das ZDF-Studio begann. Anschließend gab es die Gelegenheit, sich in der Mainzer Innenstadt aufzuhalten. Nach dem Mittagessen im Landtagsrestaurant konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem persönlichen Gespräch mit Michael Wäschenbach Fragen zu aktuellen politischen Themen und lokalen Anliegen stellen, die von dem Abgeordneten gerne und offen beantwortet wurden. Der Ausflug endete mit einer Führung durch den Plenarsaal des Landtags.

Martin Lück äußerte sich abschließend im Namen seiner Ortsgemeinde lobend über die interessante und offene Diskussion und das gebotene Programm.