Veröffentlicht am 30. Mai 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Fahren unter Alkoholeinwirkung in Flammersfeld

Montagabend, 29. Mai 2023, gegen 21.30 Uhr, kam es in Flammersfeld, in der Rheinstraße, zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 36-jährigen Pkw-Fahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei führte der Mann seinen Pkw an diesem Abend mehrfach im Bereich der Ortslage Flammersfeld. Er konnte schließlich nach einem Zeugenhinweis von Beamten der Polizei Altenkirchen angetroffen werden. Da er deutlich alkoholisiert war, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei