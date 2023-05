Veröffentlicht am 30. Mai 2023 von wwa

ROTT – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Rott

Montagabend, 29. Mai 2023, gegen 20.20 Uhr, ereignete sich in Rott ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Asbacher Straße, aus Richtung Eichen kommend, in Fahrtrichtung Landesstraße 272. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Bushaltestelle sowie einem Zaun. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei